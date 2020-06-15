"Я втратила дуже багато здоров'я – до 18 жовтня на лікарняному". Як українка в Італії боролася з коронавірусом

Ольга Кириленко
Понеділок, 15 червня 2020, 08:43

Павліна Шимбір уже більше 10 років живе і працює в італійській провінції Болонья, місті Медічина. Вона касирка у великому соціальному центрі.

Поїхала на заробітки, бо потребувала грошей на лікування мами і до всього виплати кредиту. Двоє синів Павліни фактично виросли з батьком. 

Коли випадало хоча б 10 вільних днів, Павліна летіла в Україну. 

15 лютого після чергової поїздки додому вона повернулася в Італію, вийшла на роботу, а вже за три дні – відчула, що їй зле. 

В інтерв’ю "Українській правді.SOS" Павліна розповідає про те, як італійські медики діагностували у неї коронавірус, як хвороба ускладнилася діабетом, які проблеми для здоров’я коронавірус приніс у її життя, а також про побут в Італії під час пандемії.

Це п’яте інтерв’ю "Української правди.SOS" з людиною, яка перехворіла COVID-19. 

Тут ви можете прочитати інтерв’ю священника УГКЦ Володимира Ващука, тут – родини із Кропивницького, тут – студента, який поїхав на навчання в Німеччину і захворів, а тут – львівського композитора і виконавця Назара Савка.

– Коли ви запідозрили в себе коронавірус?

– Ніколи. Я українка, який коронавірус? До мене в палату прийшла лікарка, сказала: "Сеньйора очікує на тест?" Думаю: який тест? 

А це боляче, неприємно. Мазок з носа брали не так, як у нас – скраю, а глибоко перевіряють, бо скраю може неправильно показати. Можливо, в Україні багато помилялись через це, бо я питала у своїх знайомих, як у них брали мазок. В одного чоловіка була підозра, каже – брали в носі, питаю – в носі як, тобі пекло? Каже – ні. 

Розумієте, мазок береться аж звідти… Палиця 15 сантиметрів, і з неї тільки кінчик видно. Дуже боляче, пече, неприємно, відчувається такий дискомфорт. Якщо в роті – то аж до блювотних позивів. 

– А як опинилися в лікарні?

– Я тиждень лежала вдома це, мабуть, помилка лікарів, бо в нас, в Україні, начебто не тримають так довго вдома. 

15 лютого прилетіла з України, 28-29-го прийшла на роботу, і 1-го березня мені стало погано. Я прийшла з роботи, це була неділя, здала інкасацію… Взяла машину, приїхала додому. Сил не було взагалі, почало трусити – лягла під ковдру, думаю, щось узагалі погано, одягла теплішу піжаму, другу ковдру. 

Так я пролежала суботу й неділю, по телевізору побачила – якщо в людей температура 37,5, терміново треба зв'язатися з сімейним лікарем. Подзвонила їй, вона сказала: "Нічого, не хвилюйся, може, це твій хронічний ларингіт". Кажу: "Добре". 

Але третього дня по обіді я не могла встати на ноги. У мене так боліло все тіло, що взагалі не могла до себе торкатись, торкнутися до себе було рівноцінно тому, якби мене побили битами. 

На четвертий день я хотіла сісти на ліжку, а в мене перед очима вже грає з верху до низу. Йду на кухню, беру сміттєвий пакет, кладу на тумбочку. Бо коли в мене починається блювота, я непритомнію – чи після отруєння, чи після наркозу – завжди. 

Я хотіла сісти, вже почала блювати і знепритомніла. Знову подзвонила лікарка – вона щогодини контролювала мій стан – і запитала, чи немає діареї. Кажу: немає, але є блювота. Вона тоді ще більше почала контролювати мене.

Я пролежала в такому стані до суботи. У суботу лікарка подзвонила о 10-й вечора, а вона ніколи пізніше 8-ї не дзвонила, запитала про моє самопочуття. Я хотіла позіхнути, вдихнула і хапати повітря. 

Вона запитала, що сталось, а я відповідаю: "Зачекайте, я не можу видихнути". Вона питає: "А набрати?" А вже було й набрати повітря важко. Вона каже: "Дитино моя, дійди з кімнати до дверей, відчини їх і швидко йди на ліжко". 

– Виходить, ваша лікарка викликала швидку?

– Так.

– В Україні для визначення коронавірусу спершу роблять експрес-тест, потім ПЛР-тест. В Італії так само?

– Ні, я не знаю, що таке експрес і ПЛР. Мене привезли на швидкій, одразу наділи маску з подачею кисню, рукавички, прикрили халатом. Одна медсестра сказала: "Сеньйоро, з такими симптомами можна було сидіти вдома". А дихати неможливо… У машині на ношах лежиш, а кожна клітина тіла болить. 

У мене вже терпіння забракло, і я сказала: "Сеньйоро, я швидку не викликала й до вас не просилась, мені б краще було вдома бути, ніж тут у вас, тим паче з таким персоналом, як ви". 

Мене привезли в бокс, там раніше чи ортопедія була, чи що, усе було в блакитній клейонці, закриті стелажі з ліками. 

Медсестра знайшла в мене вену – а в мене вени погані були – поставила катетер,  взяла дуже багато крові. Поставила крапельницю, взяла мазок на коронавірус, хоча я тоді не здогадувалась, що це він, це тоді по телевізору ще й не показували. 

Потім мені зробили МРТ, воно з першого разу не вдалося. Бо коли лікар просив набрати повітря і затримати, я не могла порахувати до 30. На рахунку 10-11 – видихала. 

Потім ще хвилин 20 я полежала в цьому бокс, і й мене забрали в палату. У палаті я була одна, мені одразу почали крапати крапельниці, але краще не ставало, тільки гірше й гірше. Я не кашляла, у мене було дуже важке дихання і підіймався тиск, стрибав цукор – то дуже високий, то низький. 

О 7 чи о 9 вечора мали забрати швидкою, сказали бути готовою – завозять у лікарню в Болоньї. Усі відділення, чи то пологове, чи то хірургічне, були переобладнані під вірусологію. Навіть кабінети лікарів, медсестер, маніпуляційні – ніхто не мав свого кабінету, весь медперсонал знаходився на коридорі.

 
Павліна Шимбір: "2 кілометри я ще можу пройтися, а далі вже ні, ще дуже сильна слабкість. Після звичайного запалення легень людина відходить півроку, а ви уявіть собі, це втричі гірше, ніж запалення легень"

– Як виглядало ваше лікування в цій лікарні?

– Я 56 годин пробула на ШВЛ, потім іще деякий час була у відділенні інтенсивної терапії, а потім мене привезли в палату. 

Коли лежала під ШВЛ, то вже нічого не розуміла, мала дуже сильну задишку. Я погодилася на експериментальне лікування, хоча й не пам’ятаю цього, у них на відео це зафіксовано. Це було лікування на основі ревматоїдного артриту, було дуже багато антибіотиків. 

Руки, ноги, сідниці – це все було сколене, я отримала більше 256-ти уколів. 

Ставились до нас ідеально. Жодної копієчки ніхто не заплатив, попри те, що в Італії медичного страхування немає. 

Дуже детальне обстеження було всього. Лікарі навіть питали: "Ти сьогодні пукала? А як? Голосно чи тихо, боляче чи не боляче?" Я червона, як бурячок, стояла, як мені було відповісти: чи так, чи ні? А їм потрібно було це знати, усе, що болить. 

У мене крутиться голова, почали випадати зуби, облазила шкіра на ногах, подушечки на руках, на обличчі. В інших людей з’являлися гнійні прищі, в деяких були ускладнення з нирками, з печінкою. Одна жінка осліпла, але в неї й до цього були з зором проблеми.

– Ви згадували, що маєте діабет, під час лікування коронавірусу продовжували приймати інсулін?

– Я ніколи не була на інсуліні, я приймала Метформін А-1000 двічі на день. Коли потрапила до лікарні, діабет почав "танцювати диско". 

В Італії норма діабету – 100, коли я потрапила до лікарні, у мене було 280, найвище – 379, бувало й падав до 90, що теж небезпечно.

Одного дня тричі інсулін давали, іншого – шість разів. Словом, діабет і тиск скачуть, як собі хочуть. Думала: не дай боже посадять на інсулін, а що ж я в Україні робитиму?

Я ж літаком лечу, а його треба тільки в холодильнику тримати, щоб зберігалась однакова температура. Я думаю – вдома мені його ніхто не дасть, я не знайду цей інсулін.

– Скільки ви сукупно були в лікарні?

– 21 день.

– І потім ще вдома лікувалися?

Так. Мене виписали додому в суботу – 28 березня, а в п’ятницю приїжджали з Червоного хреста й забрали мене на реабілітацію. У мене було дуже (сильне – Українська правда.SOS) голодування кисневе в легенях. Усі три дні брали аналізи – аналіз крові, аналіз крові, аж замучували! 

Прокрапували, один раз вітаміни, а другий – не скажу, що. 

У п’ятницю дали дозвіл, за яким можна переміщуватися своєю машиною 37 кілометрів, до шпиталя. Мій інтернет підключили до муніципальної поліції, (наприклад – Українська правда.SOS) я завтра їду на реабілітацію, ввечері приходить на JPS-навігатор: "Сеньйора Шимбір, зверніть увагу, вам треба буде прослідувати вулицею такою-то і такою-то". 

Мені (одного разу – Українська правда.SOS) треба було на другому повороті звернути направо, а я хотіла на першому, об’їхати стороною, як воно запікало мені в телефоні, й одразу дзвінок: "Сіньйора Шимбір, ви помилилися, вам треба на другому повороті звернути направо". Я аж налякалася. 

– Павліно, а що змінив карантин і коронавірус у вашому житті?

– Я втратила дуже багато здоров’я – до 18 жовтня на лікарняному. 

– До 18 жовтня?

– Так, у мене трохи були ускладнення. Почалася сильна аритмія, я не можу працювати.

Знаєте, уже (минуло – Українська правда.SOS) 2 місяці; 2 кілометри я ще можу пройтися, а далі вже ні, ще дуже сильна слабкість. Після звичайного запалення легень людина відходить півроку, а ви уявіть собі, це втричі гірше, ніж запалення легень.

– Чи почуваєтеся зараз безпечно у своєму місті?

– Я дуже рідко виходжу на вулицю, боюся самих людей. Знаю, що в мене хороші антитіла, у найближчий рік я не захворію. Я в масці, попри літо, у мене тіло закрите – одягаю легкі спортивні штани, мені буде жарко, але я їх не зніму. 

Я не боюся заразитися, я знаю, що не захворію, я боюся принести на собі до хати. 

Підходжу до магазину – бачу 6-7 людей, 2 людини через два метри, ще 2 через два метри, але я підходжу і в мене починаються мурашки по шкірі, я стараюся сісти в машину і поїхати. У моїй підсвідомості лишився той біль. 

Я по дві-три ночі не сплю, немає сну! Вибиваєшся з сил, починаються задишки. Ця хвороба дуже руйнує внутрішні органи, усі внутрішні органи. 

– Говорите, що у вас сильні антитіла – вам робили тест?

Так, нам усім робили. Перший тест, як ввели антивірусник, на 10-ту добу, не знаю того результату. А потім за місяць і три дні.

– Запитаю ще про лікарняний до 18 жовтня – що ви робитимете весь цей час, і що буде з вашою роботою?

– Робота закрита на карантин, мені зараз платять лікарняні.

– Держава чи роботодавець?

– Я на державній роботі працюю, лікарняний мені оплачує держава.

Перший місяць допомога від держави нам приходила вчасно – по 600 євро, за один і за другий місяць. 

– І так будуть виплачувати до 20 жовтня?

– Я не знаю, чи будуть по 600 давати до 20 жовтня. Це було 2 місяці, як усі були закриті на карантин, це допомога від держави. Ці всі, хто був будівельником, працював у магазинах, барах, ресторанах – тим, хто залишився без заробітку на цей час. 

– В Україні новини про Італію коливалися від вантажівок з домовинами у Бергамо до безтурботних людей, які співають на балконах. Якою Італію у своєму містечку бачили ви, коли хворіли?

– Вулиці були мертві. Навпроти мого будинку – стадіон, я раніше там знала всіх собак по іменах, а за ці два місяці там жоден собака не з’явився, жодної людини не було! Якщо на вулиці проїжджала машина, казали, що це наче miracle – чудо! 

Глухо, мертво… У нас була не червона, у нас була бордова зона – дуже багато хворих. 

У центрі, де я працюю, померло 9 людей, заразились – 48. 11 з нас мали стан важче середнього, про це важко говорити…

Коли ще лежиш в лікарні, й тобі кажуть, що людина, з якою ти пліч-о-пліч, яка ось біля мене… померла. Я вже просто не могла пережити останні випадки смерті. 

Усі фабрики й заводи були закриті, працювали тільки продуктові магазини. 

Оскільки я була після коронавірусу, то доставка продуктів для мене була безкоштовною: я телефонувала в магазин, щоб звідти все привезли. 

Так само добре все було продумано зі сміттям: телефоную, кажу, що в мене, наприклад, поліетиленовий сміттєвий пакет зі склотарою чи пластиковими пляшками, чи харчовими відходами – назначають годину, щоб я винесла сміття на сходовий майданчик або на вулицю: "10:30 – ми до вас під’їдемо й заберемо". 

– А як зараз виглядає ваше місто, чи повертається все до життя?

– Звичайно. У нас було три етапи послаблення карантину, зараз третій, але такого жаху, як в Україні, немає. Тут люди налякані тим, що бачили на власні очі. 

Ось, дивіться (йде до вікна і повертає камеру – Українська правда.SOS) – бачите паркан, там собак вигулюють. Якщо раніше там було по 20-30 осіб, усі спілкувалися, їли піцу, собаки між собою гралися, то зараз такого немає. П’ятеро осіб на три собаки, підійде ще один – стоятиме в стороні. 

Зараз багато машин їздить, відкрили всі магазини. Ресторани – хто відкриває, а хто ні, тому що не вигідно. 

Не знаю, чи це менталітет, чи люди настільки зрозуміли це, але ось приклад. Стоїть черга: якби ми з вами були найкращими подругами, ви б до мене ближче, ніж на 2 метри, не підійшли, ми б стояли у масках, розмовляли, сміялися, але ми б з вами за руки не бралися, не обіймалися. Люди самі розуміють: двоє вийшло, значить двоє заходять. Ніхто нікого не контролює, усі самі це вже підсвідомо розуміють. 

– Чи треба у вас зараз бути в масці у громадських місцях?

– Обов’язково. Бачите, як я засмагла (показує на обличчя – Українська правда.SOS). Це тільки в машині! А коли їду, вже виходить, ніс обсмалила, бо дуже сонце пече – 35 градусів. У нас обов’язкові маски,  якщо в транспорті, то (ще – Українська правда.SOS) у рукавичках. У деякі магазини пропускають в рукавичках, а в деяких потрібно продезінфікувати руки.

Здійснено в межах проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.



powered by lun.ua
Реклама:
Реклама:
Публікації
"Ми" – відеоісторії про життя під час пандемії. Долучитись може кожен
"МИ" – це не голівудські красиві історії, це про інше – про нашу просту та неідеальну повсякденність, про людей які лишаються, або не лишаються вдома. Список можна продовжувати… і в цьому списку насправді є кожен із нас.
11 червня 2020, 14:07
"Я втратила дуже багато здоров'я – до 18 жовтня на лікарняному". Як українка в Італії боролася з коронавірусом
"У центрі, де я працюю, померло 9 людей, заразились – 48. 11 з нас мали стан важче середнього, про це важко говорити…"
15 червня 2020, 08:43 — Ольга Кириленко
Чи може забруднене довкілля зупинити COVID-19?
Забруднене повітря провокує хвороби дихальних органів, тож у жителів міст із поганим станом довкілля — більша ймовірність важко перенести COVID-19.
14 червня 2020, 10:06 — Валерія Іванова
Цілющі цигарки, досліди над людьми та хворі коні: топ фейків тижня про COVID-19
Результати дослідження вказали на той факт, що активні курці менше зустрічалися у групі людей з позитивними результатами ПЛР-тестів.
При цьому дослідження має статус препринту  —  а це означає, що правдивість його результатів ще не підтверджена незалежною експертною оцінкою. 
12 червня 2020, 14:08 — Валерія Іванова, Марина Ансіфорова
Усі публікації