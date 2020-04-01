CV на Кипре. И это не про резюме

Меня зовут Станислав Болтовский, я гражданин Украины и резидент Республики Кипр уже на протяжении многих лет. Как и каждый украинский иммигрант, я внимательно слежу за новостями из Украины.

На Кипре мы вошли в жесткий карантин раньше, поэтому я решил поделиться информацией, как у нас борются с эпидемией, как государство позаботилось о гражданах, компаниях, мигрантах.

Кроме того, по работе я сотрудничаю с китайской компанией, поэтому для меня вся эта история началась еще в январе, и я активно участвовал, по мере возможностей, в борьбе с эпидемией в Китае.

Начало

Итак, как это начиналось на Кипре. Еще до 9 марта, дня, когда официально объявили о первом инфицированном, местный интернет был накален призывом – закрывайте аэропорты!

Мы же остров, наши ворота только воздух, и морем к нам только нелегальные мигранты приплывают.

После сценария в Ломбардии всем стало страшно, киприоты же очень схожи с итальянцами, – средиземноморский темперамент, большие дружные семьи, поцелуи при встречах, совместные воскресные обеды по 50 человек в кругу семьи.

И не зря беспокоились – у нас человек, знавший о том, что у него CV посетил семейный ужин и заразил – внимание! – 15 членов своей семьи.

Правительство отреагировало сообщением о зараженных у нас и о закрытии садиков и школ; и сразу мы все стали ковидиотами (з англ. – covidiot, человек, который бросается в супермаркет за едой).

Нас же страх формирует во время кризиса. Когда мы не контролируем ситуацию, покупка еды – это малое, на что ты можешь лично повлиять. Это по прошествии 3 недель ты понимаешь, что чем больше еды дома, тем быстрее ты ее съешь.

Затем границы закрыли вообще, позволив улететь всем, кто хотел. А потом и вовсе резко сократили рейсы на прилет; ввели необходимость мед сертификата по прилету и обязательного 14 дневного карантина для прилетевших.

1300 человек спокойно живет сейчас в горных отелях, все по одному человеку в номере, даже семейные пары. Такой дикости, как выломанные двери в Борисполе или бунт в отеле "Козацкий" у нас не было.

Начали делать тесты, много тестов. Сейчас делают по 500 в день – один из самых высоких показателей в мире на душу населения. И пошел рост выявленных людей с COVID-19.

На 31 марта выявили 332 человека с вирусом. 9 пациентов умерло, 51 уже выздоровел.

Карантин

Закрытие школ и садиков не снизило социальную активность, все восприняли это как неожиданный отпуск и массово пошли в гости, в парки, на плейграунды – дети дома, погода позволяет.

Ввели локдаун и ужесточили его через пару дней, выходить можно только отправив смс на бесплатный номер. Соответствующий формат сообщения настроен следующим образом:

Х Пробел №Документа Пробел Индекс

Где X – цель передвижения с номером (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), соответствующим предопределенным причинам для поездки. Например, в аптеку, в магазин и т.д.

Пример:

6 70080010 2121

Сразу получаешь смс в ответ – можно выйти, у тебя есть три часа. Без этого смс при остановке тебя полицией на улице штраф – 150 евро.

Это не помогло, хоть и наштрафовали кучу людей. Со вчерашнего дня штраф 300 евро, комендантский час с 9 вечера до 6 утра и ограничение на 1 смс в день.

Бизнес

Из бизнеса на Кипре сейчас свободно работают супермаркеты, заправки, банки и аптеки.

При этом государство не забыло про других предпринимателей.

Власти влили около 700 000 000 евро в экономику и социалку:

- Снизили НДС на 2%

- Выделили 100 миллионов на медицину

- 110 миллионов на пособия в связи с закрытием компаний

- 20 миллионов на оплату отпусков родителей (дети дома, карантин)

- 16 миллионов на оплату больничных

- 1,5 миллионов на стипендии студентам, которые учатся за границей (из расчета 750 евро грант каждому, чтобы не возвращались домой на Пасху)

- 10 миллионов помощи малому бизнесу

- А также снизили цену на электричество на 10%

Повторюсь, компенсации всем неработающим родителям детей есть. Также не забыли приостановить выплаты по кредитам на 9 месяцев. И запретили выселение арендаторов за неуплату (да, так бывает).

Настрой

Наверное, все видели, как итальянцы поют песни на балконах, чтобы немного поднять настроение людям в изоляции. У нас тоже есть свой флешмоб. Каждый вечер в 8 часов люди выходят на балконы и хлопают в ладоши, чтобы поблагодарить врачей, которые борются с пандемией.

Люди и сами могут помочь задержать распространение вируса – достаточно соблюдать условия карантина. Берегите не только себя, но и людей рядом. Ведь самое время вспомнить, что у нас кроме прав есть еще и обязанности.