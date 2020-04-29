Ірак і коронавірус 

Ірак, як і інші країни, потерпає від спалаху коронавірусу. Однак Ірак, на відміну від інших країн, має свій контекст, і багато з культурних, релігійних, геополітичних особливостей, які цей контекст створюють, є скоріше сприятливими для поширення COVID-19 в Іраку, ніж для боротьби з ним.

Ось ті особливості Іраку, які особливо впливають на епідемію в країні:

Країна розділяє широкий кордон з Іраном, який найбільше постраждав від поширення хвороби на Близькому Сході. Ірак з Іраном подекуди мають досить розмиті межі кордонів і, попри закриття руху між країнами, велика кількість людей може мігрувати з Ірану в Ірак, і таким чином приносити вірус. Як і в інших ісламських країнах, суспільство Іраку релігійне — до 90% населення щотижня відвідує мечеті для молитви, і саме це місце стало одним з основних осередків поширення корона вірусу в Ірані. 21 березня в Іраку святкують свято весни "Навруз". За традицією, люди святкують разом, великими родинами, за спільним обідом, їдуть в гори, розпалюють багаття, і святкують навколо нього початок року. Це досить велике свято, яке святкують декілька днів. Його можна порівняти з Великоднем в Україні. В Іраку уряд жорстко стримував транспортний рух у ці дні, однак величезна кількість людей все одно намагалася збиратися і святкувати. З півдня Іраку, де здебільшого проживають мусульмани-шиїти, напередодні Рамадану сотні тисяч паломників здійснюють ходу до святинь і зближення з своїм духовним лідером імамом Мухаммед аль-Махді. Релігійні люди пояснювали, що спільна молитва врятує їх від коронавірусу. В культурі Близького Сходу чоловіки ведуть активне соціальне життя, ходять на роботу, в ресторани, барбершопи. І всюди, куди б вони не прийшли і де б не зустріли знайомого, вони не просто пожмуть руки, а обнімуться і поцілують однин одного в щоку. Внаслідок багаторічних війн і санкцій, система охорони здоров’я Іраку досить слабка, перенапружена, застаріла, і з великим дефіцитом медичних кадрів, медичних матеріалів і техніки.

Знаючи про всі ці особливості, уряд Іраку, починаючи з 8 березня, в різних регіонах почав запроваджувати різні заходи попередження коронавірусу та карантину.

Першим шоком для Іракців стало те, що разом зі школами та садочками закрили всі заклади, де можна курити кальян. Кальян тут курять практично з ранку і до пізньої ночі. Вони не розуміють, який сенс ходити в кафе, якщо там не можна курити кальян.

Наступні заходи стали фрустрацією ще для двох категорій населення.

Для старшої генерації, більш релігійних, дивним було те, що закрили мечеті, всі намази транслювалися з мечетей з колонок, але зайти на молитву всередину вони не могли. Більшість релігійних мусульман не пам’ятають такого у своєму житті.

Паломники всы фото авторки

Для молоді ж дивним було те, що після першого випадку коронавірусу в Іраку всі ресторани зобов’язали закритися для відвідувачів. Варто відзначити, що доставка їжі до цього моменту не було поширеним явищем в Іраку, але тепер на такий сервіс перейшла велика кількість кафе і ресторанів.

Міністерство внутрішніх справ щодня повідомляє громадян через мас-медіа про заходи попередження поширення вірусу. Так, 13 березня люди отримали повідомлення з рекомендацією закупити всі необхідні продукти, воду та газ, тому що протягом наступних 48 годин буде оголошено повну ізоляцію — всі магазини, пекарні будуть зачинені, ніхто не матиме права виходити на вулицю.

Такі дії уряд практикує раз на 2 тижні. Після завершення повної ізоляції дозволяють виходити в найближчі супермаркети, аптеки з 8 ранку до 6 вечора. Так уряд намагається стримувати поширення вірусу через стримування руху людей, хоч не всі і не завжди дослухаються.

В містах, де і раніше було багато пунктів пропуску, їх стало ще більше. На всіх пунктах стоїть поліція, в Багдаді рух контролюється військовими.

Так люди за серйозної необхідності можуть виїжджати в лікарні, аптеки, міжнародні організації, що надають гуманітарну допомогу, а також можуть переміщатись, маючи відповідний дозвіл від міністерства внутрішніх справ.

На початку карантину, не зважаючи на те, було оголошено покарання штрафом, люди все ще їздили машинами, поліція їх зупиняла та вимагала штраф у еквіваленті 200 доларів США. Але що спільного в Іраку з Україною, так це те, що про все можна домовитись.

Тому один з моїх знайомих, вибачившись, пообіцяв повернутися додому, і штраф з нього не стягли. Така практика діє не скрізь.

У Багдаді за порушення карантину без відповідної довідки людей відразу саджають в тюрму.

Вулиця Багдада

Оскільки величезна кількість людей все ще виходить в супермаркет або до численних родичів, об’їхати блокпости можна, якщо їхати не машиною, а мотоциклом або велосипедом. У зв’язку з цим збільшився попит, і велосипеди тепер продають в звичайних супермаркетах з їжею, при цьому вартість найпростішого велосипеда виросла в тричі.

Позначки для черги у Ербіль

Якщо супермаркети, пекарні й аптеки працюють весь час, то банки продовжують роботу в оптимізованому режимі: два дні на тиждень – в неділю для приватних осіб і в середу для юридичних.

Оскільки економіка Іраку значною мірою будується на нафті, тут всі в очікуванні затяжної економічної кризи.

Деякі групи населення вже її на собі відчули: допомога з харчовими пайками для Іраку є звичайною рутинною практикою, але якщо раніше ця допомога надавалася біженцям з Сирії та ВПО з регіонів Іраку, які постраждали від ІГІЛ, то зараз на таку допомогу сподівається отримати все більше і більше населення, яке втратило роботу через карантин та закриття маленьких бізнесів.

На півночі Іраку, в Курдистані, економічна спроможність населення дещо вища, ніж у населення Федерального Іраку, яке більше постраждало від війни, тому тут більш помітні приватні ініціативи з об’єднання та збору коштів для осіб, які втратили роботу, і не можуть прогодувати сім’ю.

Ольга Хан