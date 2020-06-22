Історія українки в Америці: "Наслідки коронавірусу відчуваю і досі — випадає волосся, втрата смаку"

Тетяна Пляцок
Понеділок, 22 червня 2020, 08:00

У пошуках кращого життя родина Соломії Киричук два роки тому переїхала зі Львова у містечко Чікопі, що у США. Однак пандемія коронавірусу не знає кордонів. 

Ще до офіційного запровадження карантину багатодітна мати та її семимісячний син стали одними з перших, кому підтвердили COVID-19 у штаті Массачусетс. 

Соломію госпіталізували — вона потребувала додаткового кисню. Однак немовля лікарі відправили додому, тому хвора на коронавірус жінка по декілька разів на день зціджувала і передавала молоко наймолодшому сину.

Українська правда SOS розпитала у Соломії про симптоми та лікування коронавірусу, а також переживання і мрії після пандемії.

У минулих інтерв’ю з людьми, які перехворіли на коронавірус, ми спілкувалися із  українкою в Італії, студентом на навчанні у Німеччині, священником, родиною із Кропивницького та львівським композитором та виконавцем.

— Коли і з якими симптомами ви звернулись до лікаря?

— Коли я відчула симптоми — температуру від 37,5 до 40 градусів, головний біль і слабкість, то вже розуміла, що це може бути коронавірус. До лікаря я звернулася приблизно на четвертий день. 

У мене і мого маленького синочка, якому на той час було сім місяців, підтвердили  коронавірус. У нас був позитивний тест. Мене госпіталізували у лікарню, сина відправили додому.

Інших членів сім’ї не тестували — чоловіка, 3-річну дочку і 5-річного сина.

— Як переніс хворобу семимісячний син?

— У сина була температура 38, і він багато плакав. 

У той час у дітей якраз ріжуться зубки, і я припускаю, що або коронавірус пройшов безсимптомно — і температуру дало прорізування зубів, або цю температуру викликав  коронавірус. 

Загалом син хворів тиждень вдома. Поки я була в лікарні, чоловік сидів з дітьми.

— До того, як потрапити в лікарню, ви годували найменшого сина грудьми. Чи дозволили вам продовжити годування?

— Ми говорили з лікарем про те, що я годую грудьми. Одразу в приймальному відділенні мені дали молоковідсмоктувач для того, щоб зціджувати грудне молоко.

Одного разу до мене підійшла медсестра і запитала: "Чи ви думаєте, що це безпечно, що ви хворі і передаєте дитині молоко?" Я сказала, що так (думаю, що безпечно — Pravda SOS), оскільки я і малюк хворіємо коронавірусом,  присутність в материнському молоці різних антитіл і мінералів буде йому тільки на користь. 

Годування нам дозволили продовжити, і я вважаю, що це було правильно. Я зціджувала молоко два рази на день, зранку і ввечері.

— Як саме ви передавали молоко? 

— Грудне молоко я передавала в маленьких баночках. Медсестра їх забирала, клала в спеціальний пакет і виносила на вулицю.

Медперсонал робив усе для того, щоб передати максимально безпечно — забирали від мене, упаковували в пакет, знімали верхні халати і виходили на вулицю.

Людина (яка мала забрати молоко — Pravda SOS) приїжджала на машині і отримувала від медсестри баночки через вікно автомобіля.

Були такі люди, яких я просила забирати молоко, а вони казали: "Я не піду, бо боюся заразитися".

— Як проходило ваше лікування? 

— Лікування тривало один тиждень. Воно не відбувалося специфічно. Фактично мені лікували пневмонію і постійно капали регідруючі розчини.

Найскладнішим було те, що на другий день після госпіталізації я не могла дихати і дуже боліла голова. 

Мені не вистачало повітря, тому підключали додатковий кисень через трубочки, протягом двох ночей і одного дня.

Коли я лежала в лікарні, то просто не мала сили піднятися з ліжка. Я не мала сили навіть поїсти, хоч мені їжу приносили прямо до ліжка. 

Я думала, як це добре, коли ти маєш силу зробити щось для іншого. Бо в мене в той момент не було сили зовсім. Її не було звідки взяти, оце було найгірше.  

 
Соломія: "Коронавірусна хвороба змусила мене зовсім по-іншому глянути на життя. Зрозуміти, що не тільки робота і зайнятість є важливими в житті, а й сім’я"

— Ваші переживання в лікарні, що найбільше хвилювало?

— Переживала, що можу не вийти з того стану (хвороби — Pravda Sos)

Думала: от в Італії стільки помирає, я можу бути серед числа тих людей. Думала про своїх  трьох маленьких дітей…

Я багато молилася і просила людей молитися, просто брала телефон і писала людям повідомлення: "Люди, моліться за мене". 

— Скільки часу вам потрібно було, щоб оговтатися від хвороби?

— У лікарні я провела тиждень і фактично ще два тижні вдома в мене був період реабілітації. 

Через тиждень після виписки подзвонили з міського відділу охорони здоров’я і запитали, як дитина і як я почуваюся. Укотре  наголосили на засобах безпеки — що треба маску одягати, в рукавицях ходити (під час виходу в громадські місця — Pravda SOS), дезінфікувати дверні  ручки тощо.

Наслідки від хвороби я відчуваю і досі. Сьогодні вже червень, а я інколи відчуваю втрату смаку, в мене сильно випадає волосся. 

Я не можу сказати, що я зараз оговталась від хвороби. 

— Яка зараз ситуація з карантином у вашому штаті?

— У нас досі карантин, хоч і дещо послаблений.

Я живу у штаті Массачусетс, і наш штат займав третє місце із захворюваності і смертності від коронавірусу в США; перше місце — Нью-Йорк, друге — Нью-Джерсі. 

У США карантин проходить у декілька етапів. Спочатку це був посилений карантин, зараз другий етап — повідкривали кафе, вже стоять столики (на вулиці — Рravda SOS). Раніше видавали їжу тільки з собою через віконечка.

Школи досі закриті, діти закінчили цей рік вдома (дистанційно — Рravda SOS). Люди продовжують ходити в магазини в масках і рукавицях. 

— Думаєте, світ зміниться після пандемії?

— Світ, можливо, і не зміниться, але ми вже змінилися. 

— Що змінив коронавірус і карантин у вашому житті?

Коронавірусна хвороба змусила мене зовсім по-іншому глянути на життя. Зрозуміти, що не тільки робота і зайнятість є важливими в житті, а й сім’я.

Я, як домогосподарка і мама трьох дітей, завжди сиділа вдома. Але ми часто з дітьми виїжджали на всякі розвивалки і дитячі групи. Зараз цього нема. Сьогодні (10 червня — Pravda Sos) ми вперше за весь карантин вийшли з дітками на дитячий майданчик.

— Коли знімуть всі обмеження, що ви зробите найперше?

— Найперше я зніму свою маску і буду ділитися своєю усмішкою з людьми навколо і обійму тих, хто біля мене, і скажу нарешті: дякувати Богу, ми подолали разом цей вірус. 

Тому що коронавірус — це непросто, це багато обмежень, це брак спілкування, а людина — соціальна істота. 

Нам потрібно спілкуватися, нам потрібно більше часу приділяти одне одному, друзям, рідним.

Я буду більше подорожувати і ділитися щасливими моментами з іншими, я буду більше радіти і цінувати те, що я маю.

Тетяна Пляцок 

Здійснено в межах проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.



powered by lun.ua
Реклама:
Реклама:
Публікації
"Ми" – відеоісторії про життя під час пандемії. Долучитись може кожен
"МИ" – це не голівудські красиві історії, це про інше – про нашу просту та неідеальну повсякденність, про людей які лишаються, або не лишаються вдома. Список можна продовжувати… і в цьому списку насправді є кожен із нас.
17 червня 2020, 14:07
В Україні засекретили дані про смертність, аби "виправдати" карантин?
Мінюст подає звіт щодо реєстрації народжень, шлюбів та смертей у електронному форматі, де можна побачити загальну статистику, однак не вказана причина смерті.
22 червня 2020, 08:34 — МАРИНА АНСІФОРОВА
Історія українки в Америці: "Наслідки коронавірусу відчуваю і досі — випадає волосся, втрата смаку"
Я багато молилася і просила людей молитися, просто брала телефон і писала людям повідомлення: "Люди, моліться за мене".
22 червня 2020, 08:00 — Тетяна Пляцок
Як Лукашенко допомогу Світового банку на боротьбу із коронавірусом видавав за "обмін досвідом" 
Ані Світовий банк, ані будь-яка інша міжнародна фінансова інституція не пропонували президенту Білорусі заплатити за досвід у боротьбі з COVID-19. 
21 червня 2020, 13:52 — ВАЛЕРІЯ ІВАНОВА
Усі публікації